ロッテのドラフト1位右腕・石垣元（健大高崎）がキャンプ3度目のブルペン入り。直球のみで捕手を立たせて10球、片膝立ちにさせて20球の計30球を投げたが「バランスも悪かったので全然駄目でした。疲れもたまってきて、1回目、2回目に比べたら（体が）重かった」と振り返った。投球後は視察に訪れたパドレスの球団アドバイザーを務める野茂英雄氏にあいさつ。昨年12月30日付のスポニチ本紙に寄せた未来予想図では31歳となる39年