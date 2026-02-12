▼エコロディノス（大久保師）折り合い重視でやりました。しまい重点で動きは悪くなかったです。競馬で折り合えれば。▼エリキング（中内田師）馬場があまり良くなかったので時計はそこまで出ていないけど状態はいいと思います。距離よりも今の京都の馬場状態が気になるけどジョッキー（川田）にうまく誘導してもらえれば。▼サフィラ（池添師）馬場が重い中でも、しっかり動いた。やれば時計は出る方なので。中間もきっちり