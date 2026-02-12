◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード男子ハーフパイプ予選(大会6日目/現地11日)スノーボード男子ハーフパイプ予選が11日に行われ、日本勢4人全員が予選突破を決めました。前回大会王者の平野歩夢選手が1本目で「83.00」をマーク。2本目はさらに「85.50」と伸ばして、予選突破を決めました。直前の1月ワールドカップで顔部と下半身部を強打し、複数箇所の骨折や打撲の診断を受け、出場が危ぶまれていましたが、