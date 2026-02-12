◆紅白戦紅組０―０白組＝７回制＝（１１日・サンマリン宮崎）松井秀喜臨時コーチが１１日、ドラフト６位・藤井健翔内野手（１８）＝浦和学院＝に熱血指導を施した。藤井が憧れるヤンキースのジャッジがヤ軍傘下の２Ａに在籍していた２０１５年、ＧＭ付アドバイザーとして指導したのが松井氏だった。育ての親の一人と言われることに松井氏は「ジャッジの実力です」と謙遜するが、才能開花に一役買ったのは間違いない。“浦学