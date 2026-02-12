ブルワーズが１１日（日本時間１２日）、オリオールズからフリーエージェント（ＦＡ）になっていたゲーリー・サンチェス捕手（３３）と年俸１７５万ドル（約２億６７００万円）の１年契約に合意した、とニューヨーク・ポスト紙のヘイマン記者が伝えた。昨季はオリオールズの控え捕手として現地４月５日ロイヤルズ戦で菅野智之とバッテリーを組んでメジャー初勝利を支えた。しかし、その後は故障が続き計２９試合で打率２割３分