レンジャーズが１１日（日本時間１２日）、昨年トミー・ジョン手術を受け全休だった左腕ジョーダン・モンゴメリー投手（３３）と１２５万ドル（約１億９０００万円）の１年契約に合意した、とダラス・モーニング・ニューズ紙の」グラント記者が自らのＸで伝えた。契約にはインセンティブが含まれている。開幕は負傷者リストでスタートもレギュラーシーズン半ばには復帰できる模様だという。１９８センチの長身左腕は２０２３年