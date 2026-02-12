宜野座に集まった虎党が沸いた。紅白戦に紅組の「3番・二塁」で先発出場したドラフト2位・谷端（日大）が、今春実戦5打席目で待望の「H」ランプをともした。今年の球団新人の実戦“初安打”にもなる一撃だった。「ちゃんと1本出たのは良かった。全体的には内容は良かったのかな、というふうに思っているんですけど、1打席目のスリーボールから欲が出て、打ち損じたことはやっぱりまだ反省点です」実戦初安打は、価値ある“初