紅組の先発マウンドに立ったが、初回に思わぬアクシデントに見舞われた。森下に左前打を浴びた直後の2死一塁から、佐藤輝の打った痛烈なピッチャー返しが左膝外側を直撃し、その場に倒れ込んだ。安藤投手チーフコーチの肩を借りながらベンチへ退き、そのまま降板。ただ宿舎へ戻る際には患部に電気治療を施しながらも、自らの足でバスに乗り込んだ。