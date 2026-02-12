阪神・伏見が加入後初の実戦に臨んだ。紅組の「6番・捕手」で先発マスクをかぶり、守っては2回まで伊藤将、岩貞をリード。初打席では新人・能登と対戦し、四球を選んで先制機の拡大にひと役買った。14年目のベテランながら気を緩めることなく、「数が大事だと思っている。シーズン一発目から入っていくためにも、ここから1打席1打席、1球1球を大切にしたい」と意欲。地に足を着け、新天地での初シーズンに向けて調整を進めてい