阪神・西純の名前がコールされると、虎党が拍手と歓声で迎えた。4回の守備から白組の「3番・右翼」に就き、直後の攻撃で先頭打者として打席へ。カウント1―2から今朝丸が投じた外角高めの直球を中前にはじき返し、今年の実戦初打席で初安打をマークした。「打席入る時の拍手であったり、いろんなファンの人に応援してもらってるなと。センター前で良い結果に繋がってよかったです」ただ、バットで結果を残したものの、走塁で