阪神・ディベイニーが、土のグラウンドへの対応力向上を誓った。白組の「2番・遊撃」で先発。4回2死、小幡の二遊間への打球に対して追いついたかに思われたが、バウンドを合わせられず中前打としてしまった。「思っていたバウンドと違う形だった。内野の土に対してどう対応していくか。さらに取り組んでいきたい」と反省の弁をつらねた。打っても2打数無安打に終わったが、「打席での感覚はいい状態に持ってこられている」と結