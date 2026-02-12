阪神・元山は、まずは打撃でアピールに成功した。本職は遊撃ながら、この日は紅組の「9番・一塁」でスタメン出場。初打席となった2回1死満塁で能登から中前2点打を放ち、「得点の場面なら得点できるようにとか、走者を進められるように、というのを一番強く意識しているので、そこができたのは良かった」とうなずいた。昨季限りで西武を戦力外となり、新天地での巻き返しを期す6年目の今季。「しっかり自分に集中してアピール