熾烈（しれつ）な正捕手争いのゴングが鳴った。DeNA・松尾が今季初の対外試合となった中日との練習試合に「2番・捕手」で先発出場。盗塁を2度阻止し、打撃でも1安打1打点と攻守で存在感を示した。9日の紅白戦でも盗塁を3度阻止しており、阻止率10割。「取り組んできたことが生きている。（山本）祐大さんを越えられるように」と鼻息が荒い。DHで3安打した山本は「（松尾は）イケイケなんで。ちょっとでも引いたら負けちゃう気