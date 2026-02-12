嵐の二宮和也（42）が11日に放送されたTBS系「ニノなのに」（後8・54）に出演。ボイストレーニングをしないことを明かして出演者を驚かせた。今回は「たった3日なのに人は変われる!?」と題して、3日間で歌がすぐにうまくなれるのかを検証した。挑戦するのはお笑い芸人・ワタリ119と番組スタッフで、講師から教えてもらったボイストレーニングを実践していた。VTRを見守ったスタジオゲストの元フジテレビでフリーアナウンサー