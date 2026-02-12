3月の第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）へ臨む侍ジャパンに選出されている阪神・石井大智投手（28）が11日、沖縄・宜野座キャンプ第3クール初日に行われた紅白戦で、左ふくらはぎを負傷した。白組2番手で登板した3回、本塁後方へのバックアップに走った際に痛め、緊急降板を余儀なくされた。自力歩行が不可能な状況から、14日に宮崎で始まる代表合宿参加は困難となり、本大会への出場も絶望的な状況だ。宜野座の