阪神・大山らしい、高く舞い上がった放物線が、宜野座に集まった1万人の虎党を酔わせた。白組の「5番・一塁」で先発出場。2回、先頭で打席に立つと、紅組2番手・岩貞が投じた高めの直球を振り抜いた。快音を残した打球は、左中間方向への今春1号となった。鳴り止まない拍手を一身に浴び、ダイヤモンドをゆっくり一周した。「実戦なんで、シーズンと同じ準備で臨みました」“自身初”の発進を切った。26年初実戦の初打席、初