【亀山つとむCHECK！】谷端は、いいアピールを続けている。紅白戦でも、第3打席で初球の内角真っすぐを痛烈なライナーではじき返してレフト左へ二塁打。1打席目の左飛は3ボールからで、2打席目も3ボール1ストライクから振っていた（ファウル）。積極的にバットを出せているし、かつボール球はしっかり見送ることができている。新人が“お試し”で宜野座組に入っているわけではなく、1軍戦力として堂々と勝負できている。阪神