阪神・能登が白組の先発を務め、2回4安打4失点だった。初回は木浪からカーブで空振り三振を奪うなど3者凡退と好発進。だが、2回に先頭・前川の一塁強襲安打から計4安打を浴び、4点を失った。7日のシート登板で打者5人をパーフェクトに封じた投球に続くアピールを期した右腕は「初回は良かった。あれが本来の自分のピッチング」と振り返った上で「それをクイックになってもできたら不安要素は減るのかなと思う」と、クイック時