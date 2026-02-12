WBCに出場する阪神・佐藤輝と森下が、侍ジャパン合流前最後の実戦となった紅白戦で、ともに快音を響かせた。ファンの拍手の中、世界一への出陣式代わりとばかりに、そろって今春実戦初の「H」ランプを点灯させた。白組の「3番・右翼」森下は、初回2死で伊藤将から痛烈な左前打。「4番・三塁」佐藤輝も投手強襲安打で続いた。猛虎が誇るアイブラックコンビの今春実戦初の連打は、迫力満点。侍ジャパンでの躍動を予感させた。