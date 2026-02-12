【阪神・藤川監督語録】▼一発の大山にひと安心健康で（紅白戦を）終わるというところでしたから。そこはできたと思います。▼4失点の能登は次に期待順番に、次の登板に向けて回復をしっかりすれば、特に問題ないかなと思ってます。そう（次も先発と）思われるなら、そうかもしれません。▼西純は走塁ミスも糧にまだやらなければいけないことがありますから。課題が出ることが、この時期には凄く重要なことですから