阪神・岡城が収穫十分の2日間を過ごした。9日に宜野座キャンプに初合流。10日の休日を挟み、この日の紅白戦に出場した。途中から「1番・中堅」に入り、回ってきた打席では二直。「トップレベルのプレーを間近で見たり指導していただいたり、凄く刺激が多い2日間でした」と振り返った。走攻守で期待されるドラフト3位ルーキーは、きょう12日から再び具志川組に合流する見込み。「全部でレベルアップしないと1軍では活躍できない