「巨人紅白戦、白組０−０紅組」（１１日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎）巨人の臨時コーチを務めているＯＢの松井秀喜氏（５１）＝ヤンキースＧＭ付特別アドバイザー＝が１１日、マイクパフォーマンスに即席サイン会、トークショーで宮崎キャンプを訪れたファンとふれ合った。“本業”でも前日に続いて複数の選手への個別指導を実施するなど、キャンプ施設内を精力的に動き回った。キャンプ初の紅白戦を前に、松井氏の力