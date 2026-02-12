「巨人紅白戦、白組０−０紅組」（１１日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎）紅白戦初登板となった巨人のドラ１左腕の竹丸和幸投手（鷺宮製作所）が１回を三者凡退に仕留めた。佐々木から１４７キロの真っすぐで空振り三振を奪い、４番に座った２年前のドラ１・石塚を武器であるチェンジアップで空振り三振に斬るなど２奪三振と存在感を発揮した。「７０点ぐらい」と自己評価した左腕だが、広島の岩本スコアラーは「怖い存在