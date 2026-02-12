「阪神紅白戦、白組１−４紅組」（１１日、バイトするならエントリー宜野座スタジアム）打った瞬間、歓声がこだました。今季から野手転向の阪神・西純矢外野手（２４）が今キャンプ実戦初安打。会心の当たりで宜野座に詰めかけた１万人の観客を魅了した。場面は四回無死。今朝丸の直球を捉えると、打球は痛烈に投手の横を抜け、中堅へのクリーンヒットとなった。「打つ気持ちで打席に入りました。結果はセンター前。いい結果