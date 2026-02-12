「阪神紅白戦、白組１−４紅組」（１１日、バイトするならエントリー宜野座スタジアム）阪神・石井大智投手（２８）が１１日、紅白戦で左ふくらはぎ付近を痛めて負傷降板。チーム宿舎のホテルで治療した。右腕は３月に開催されるＷＢＣの日本代表に選出されていたが、出場は絶望的となった。また、代表入りしていた西武の平良海馬投手（２６）が「左ふくらはぎの肉離れ」で出場辞退を発表。連覇を狙う侍ジャパンの中継ぎ右腕に