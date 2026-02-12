大相撲の大嶽部屋の継承披露祝賀会が11日、東京・両国国技館で開かれ、同じ一門の芝田山理事（元横綱・大乃国）や二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）ら約300人が出席。昨年9月29日付で部屋を継承した新師匠の大嶽親方（元幕内・玉飛鳥）は「大嶽部屋は偉大な大鵬親方がつくられた部屋。自分もしっかりと次の世代につなげていけるように精進していく」と決意を語った。大鵬の三女で小結・王鵬の母・美絵子さんは大嶽親方へ「引