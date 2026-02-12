「練習試合、ＤｅＮＡ１０−２中日」（１１日、ユニオンですからスタジアム宜野湾）ＤｅＮＡ・相川亮二監督（４９）が１１日、就任後初の対外試合となった練習試合・中日戦（宜野湾）で快勝し、“初陣”を飾った。１９安打１０得点で圧倒し、投手陣も軒並み好投。「いいプレーを選手たちがしてくれた。それに尽きる」と手応えを口にした。目を引いたのは、２人の捕手の躍動だ。正捕手・山本を追う松尾が「２番・捕手」でスタ