大相撲の朝白龍（27＝高砂部屋）の幕内昇進祝賀会が11日、都内で開かれ、モンゴルから来日中の両親ら約130人が祝った。新入幕だった先場所では千秋楽で白星を挙げ8勝7敗。「勝ち越せて良かった」と柔和な笑みを浮かべた。師匠の高砂親方（元関脇・朝赤龍）も「（千秋楽で）負けたら今日の昇進パーティーもないなと（笑い）」と上機嫌。今年の目標は新三役昇進。春場所（3月8日初日、エディオンアリーナ大阪）へ「皆さんの期待