新潟県見附市の織物加工業者の吉田整理が事後処理を弁護士に一任したことが分かりました。 民間の信用調査会社・東京商工リサーチなどによりますと、吉田整理は1980年11月に設立され、ニット生地の整理加工を手がけてきました。高い技術力を背景に特殊なニット生地の加工に強みを持ち、アパレル企業と連携しながら難易度の高い製品を提供していました。1997年10月期には売上高3億3000万円を計上していました。しかし、2022