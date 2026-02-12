新潟県内すべての小選挙区で前職が敗れるという結果となった中道改革連合。高市首相の人気が逆風となったことは言うまでもありませんが、その敗因は新党結成のタイミングにもありました。 ■急ごしらえの新党結成に「時間足りなかった」 中道の前職が5つの小選挙区全てで敗れるという衝撃的な結果となった今回の衆院選。【中道西村智奈美 氏】「時間がとにかく足りなかった」【中道梅谷守 氏】「時間が足りなかったというの