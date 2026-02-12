ネイリストや車の整備士など、子どもたちが実際に仕事を体験し、働く楽しさを感じてもらおうと体験型の仕事フェスタが新潟市で開かれました。 新潟市の産業振興センターで開かれた『新潟キッズしごとフェスタ』。会場では、車の整備士体験などができる１９のブースが出展しました。この体験型イベントは新潟青年会議所が主催。子どもたちに自分らしい働き方を考えるきっかけにしてほしいと初めて企画しました。こちら