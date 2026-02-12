新潟県十日町市で1月、用水路に転落し流された70代の男性を近くに住む男女4人が救助しました。とっさの判断で連携し命を救った4人に警察から感謝状が贈られました。 十日町署から感謝状が贈られたのは十日町市に住む男女4人です。1月18日、市内の用水路に70代男性が誤って転落し流されていたところ、「助けて」という声に気付いた里見翔さんは現場に駆け付け、とっさに用水路の中に入り、男性を受け止めました。【里見翔さん】「