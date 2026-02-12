「第43回フェブラリーS」の1週前追い切りが行われ、連覇が懸かるコスタノヴァ（牡6＝木村）がWコースで躍動感あふれる動きを見せた。3頭縦走の先頭で前進気勢をみなぎらせ、直線は外へ。最後方のウィンターベル（4歳2勝クラス）は追いつかず、2番手から内に進路を取ったアンパドゥ（5歳3勝クラス）を待つ形で馬なりのまま併入。時計は6F82秒4〜1F11秒6。太田助手は「なかなかバランスの崩れを修正できなかったが、先週の土曜く