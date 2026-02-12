オリオールズからＦＡとなっていた菅野智之投手（３６）が１０日（日本時間１１日）にロッキーズと１年５１０万ドル（約７億９０００万円）で合意した。ついに新天地が決まった。今季の所属球団が決まらず、３月に開催されるＷＢＣの日本代表に選出されながら「無所属」となっていたが、ＭＬＢ２年目もメジャー契約を勝ち取った。侍ジャパンの大会連覇がかかる重要な戦いを前にようやく足場を固めた一方、ロッキーズは補強の手