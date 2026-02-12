「阪神紅白戦、白組１−４紅組」（１１日、バイトするならエントリー宜野座スタジアム）阪神・石井大智投手（２８）が１１日、紅白戦で左ふくらはぎ付近を痛めて負傷降板。チーム宿舎のホテルで治療した。右腕は３月に開催されるＷＢＣの日本代表に選出されていたが、出場は絶望的となった。以下は、藤川球児監督の主な一問一答。◇◇−森下、佐藤輝に安打。「日々、健康に努めることですね。トレーニングを含めて