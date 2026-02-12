３月に開催されるＷＢＣで日本代表に選出されている阪神・石井大智投手（２８）がアクシデントに見舞われた。春季キャンプ地の沖縄・宜野座で１３日に紅白戦が行われ、石井は白組の２番手として３回から登板。無死一、二塁から前川の右前打を浴び、本塁後方へカバーに入ったところで両ヒザをついて苦悶の表情を浮かべた。バッテリーを組んだ坂本誠志郎捕手（３２）やトレーナーが駆けつけたが、石井は起き上がれず、持ち込まれ