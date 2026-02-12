喫茶・山小屋の場所で、「喫茶アリンチョ」をスタートさせる岡部さん夫妻＝５日、神奈川県二宮町二宮昨年末、神奈川県二宮町のＪＲ二宮駅南口の名喫茶店が４４年余りの歴史に幕を閉じた。その名店の雰囲気が残る同じ店舗で、秦野市在住の若い夫婦が新たな明かりをともし、喫茶店を今月１９日にオープンさせる。店主は「古いものと新しいものを融合させることが私たちの役目」と話し、居心地の良い空間や歴史を継承しながら新たな