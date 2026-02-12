俳優の神尾楓珠（２７）と元欅坂４６で女優の平手友梨奈（２４）が１１日、それぞれのＳＮＳで結婚を発表した。接点が見当たらない２人の電撃婚にＳＮＳでは驚きの声が上がったが、神尾は欅坂４６好きで、グループの代表曲「サイレントマジョリティー」（２０１６年）を振り付きで熱唱できるほどだという。神尾と平手はこの日、それぞれのインスタグラムで、同じ文書で結婚を報告。結婚について「それぞれの歩んできた道が交差