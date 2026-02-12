£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¡¦µÆÃÓÉ÷Ëá¡Ê£³£°¡Ë¤¬¼ç±é¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿¼Ìë¥É¥é¥Þ¡Ö¤³¤Á¤éÍ½È÷¼«±Ò±ÑÍºÊä¡©¡ª¡×¡ÊÎ¬¾Î¡Ø¤³¤ÁÍ½È÷¡Ù¡¢ÌÚÍË¸áÁ°£°»þ£²£´Ê¬¡Ë¤Ç¡¢?±é½Ð?¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡Ö¤³¤ÁÍ½È÷¡×¤Ï¡¢µÆÃÓ¤¬±é¤¸¤ë¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼¤é£·¿Í¤Î¡ÖÍ½È÷¼«±Ò±ÑÍºÊä¡×¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¯¥»¤Î¤¢¤ëÇ½ÎÏ¤òÉð´ï¤ËÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ò¡¼¥í¡¼·ÏÊª¸ì¡£µÆÃÓ¤Ï¥¦¥½¤ò¤Ä¤¯¤È£³£°¥»¥ó¥Á¶õÃæÉâÍ·¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤ÄÌò¤É¤³¤í¤À¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤¬¸¶ºî¡¢µÓËÜ¡¢