◆紅白戦紅組０―０白組＝７回制＝（１１日・サンマリン宮崎）巨人の石塚裕惺内野手（１９）が１１日、宮崎キャンプでの紅白戦で今季実戦初打席初安打を放った。紅組の「４番・三塁」で出場し、第１打席で西館から左前安打を放った。松井秀喜臨時コーチ（５１）＝ヤンキースＧＭ付特別アドバイザー＝から指導を受けた翌日にバットで結果を出し、再び褒められたスター候補。レギュラー奪取に向け、順調なスタートを切った。腕