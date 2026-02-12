◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード（１０日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）１０日＝宮下京香】スノーボード男子ハーフパイプの決勝が行われ、初出場・１９歳の山田琉聖（専門学校ＪＷＳＣ）が予選１回目で高得点の９０・２５点をマークし、上位１２人による決勝進出を確実にした。２回目はスコアが１回目より上回らず記録更新なしとなった。最終戦までもつれた１枚の五輪切符。山田は五輪代表の