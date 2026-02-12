広島ドラフト3位の勝田（近大）が今春2度目の紅白戦で実戦初安打を含む2安打1打点をマークし、打撃技術の高さを示した。3回先頭で高から中前打、5回2死三塁では益田から中前適時打を放ち、「今日はしっかり球を引きつけ、きれいにはじき返すことができた。（前日から）修正できたと思います」。7日のシート打撃、10日の紅白戦を合わせた今春の実戦形式は計8打席無安打だった中、犠打を含む2打数2安打と吹っ切れた。大学のリ