◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード・ハーフパイプ（１１日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）１１日＝ペン・宮下京香、カメラ・宮崎亮太】男子予選が行われ、３大会連続出場で予選１回目を８５・５０点の６位から２回目に挑んだ戸塚優斗（ヨネックス）は、９１・２５点をマークし、暫定２位で上位１２人による決勝進出を決めた。予選は２回の試技で得点が高い方が採用され、決勝は１３日（日本時間１