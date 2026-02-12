広島・新井貴浩監督（49）が11日、かねて公言している“横一線競争”を実行に移した。14日からの沖縄2次キャンプ（1軍）に2軍から高卒新人のドラフト6位・西川篤夢内野手（18＝神村学園高伊賀）と、林晃汰内野手（25）を抜てきすることを明言。一方で、矢野雅哉内野手（27）、前川誠太内野手（22）、育成1位・小林結太捕手（21＝城西大）を、きょう12日から2軍に合流させることも決めた。これまでの実績に関係なく、現在のアピー