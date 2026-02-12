オリックス・宮城にとっては、やや戸惑いのピッチコム初体験だった。テスト予定だった8日のライブBP（実戦形式の打撃練習）は機器の電池切れに見舞われ、今春初実戦となったこの日の紅白戦で初めて使用。結果は1回無安打零封も、思わぬ課題に直面した。「すごく不思議な感覚でした。捕手とのコミュニケーションが本当に必要だなと」象徴的だったのが、2死走者なしでの野口との対戦。カウント2―2から要求されたのはカーブだ