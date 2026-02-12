オリックスの頓宮が今春初実戦で、チーム1号となる一発を放った。白組の4番で出場し、4回1死で右腕・片山の高め直球を左翼ポール際へ運んだ。「いいフォロースルーができた」。一方、一塁ベースを回る際に右太腿裏に違和感を覚え、直後の守備から途中交代。それでもプロ8年目の主軸候補は、「大丈夫です」と問題なしを強調した。