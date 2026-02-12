今季から先発に挑戦する広島の栗林が、今春初のシート打撃登板で打者6人を1安打に抑えた。最速は143キロを計測。6日に腰の張りを訴えて紅白戦登板こそ回避したものの、力強く腕を振って万全をアピールした。「（先発登板を想定して）強弱をつけようと思っていた。ファウルを取れたりしたので良かった」。大学時代の持ち球だったスライダーも試投し、「捉えられてしまったので、そこは悔しい」と振り返った。