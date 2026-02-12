白組の「5番・捕手」で先発した広島・坂倉が紅白戦1号を決めた。初回1死一、二塁で紅組先発・大瀬良のカーブを右翼ポール際への3ランとし「振り遅れていたので、ちょうどタイミングが合ったのだと思う」と振り返った。昨季は打率.238、5本塁打と低空飛行。挽回を期して好調を維持する中、「直球を前に飛ばせていない。それで変化球がドンピシャで合っているのが現状」と冷静に分析し、改善を見据えた。