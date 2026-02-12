広島の新人投手2人がシート打撃に初登板し、力強い直球を披露した。ドラフト2位の斉藤汰（亜大）は、最速147キロを計測して打者5人を被安打1に抑えた。ただし1与四球を含む22球中10球がボール球となり「全球種を制球できずアピールできなかった」と悔やんだ。同5位の赤木（佛教大）は打者5人を被安打2、1与四球で終えた。新井監督は「緊張したと思うけど、2人ともいい球を投げていた」と評価した。