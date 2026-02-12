広島のドラフト1位・平川（仙台大）が今春初の長打を放った。紅白戦に紅組の「3番・DH」で出場。初回2死無走者で森から左翼線への二塁打を決めた。「狙い通り、いい打撃ができたと思います」。前日の紅白戦に続いて右打席での快音。両打ちとして左打席は計3打数無安打ながら「凡打でも内容はいい」と悲観しなかった。この日の紅白戦では疲労を考慮され、守備に就かなかった。